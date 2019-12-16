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Киев назвал сроки жизнеспособности нормандской четверки

Киев поставил крест на нормандской четверке
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной прогнозируют смерть формата переговорщиков по Донбассу из-за сильного Зеленского

"Нормандская четверка" может не собраться в апреле 2020 г. в Берлине и даже через год, поскольку украинская общественность не позволила президенту России Владимиру Путину добиться от лидера Украины Владимира Зеленского каких-то уступок по Донбассу и Крыму. К такому выводу пришел бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

По его словам, после саммита по урегулированию конфликта в Донбассе в Париже, который прошел 9 декабря, Незалежная получила передышку.

"Насколько она будет долгосрочной – трудно сказать. Я, например, очень сомневаюсь, что "нормандская четверка" еще раз соберется – ни через 4 месяца, ни через год. Путин рассчитывал на (президента Фанции Эмманюэля) Макрона и (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, а также на группы влияния на Зеленского на Украине", – заявил "Обозревателю" Жебривский.

Украинец полагает, что российский лидер планировал с их помощью устроить "ползучую капитуляцию " Киева, однако ему это не удалось, и он затаил "злобу". Также капитулировать перед Кремлем Зеленскому не дали местные активисты, устроившие акции протеста в преддверии парижской встречи.

Ранее сегодня спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что власти страны не намерены допускать к переговорному процессу в формате "нормандской четверки" лидеров ДНР и ЛНР. Она осудила иностранных политиков, которые общаются с руководством народных республик.

"Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны", – убеждена она.

Пани Зеленко в стиле экс-лидера нации Петра Порошенко снова заявила о "российских войсках" в Донбассе, которые Москве нужно вывести, об "агрессии" РФ и проговорила киевскую мантру о контроле на границе с Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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все успокоится когда украина станет областью россии
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