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Перед "нормандской встречей" у офиса Зеленского собрались сотни протестующих

Активисты выдвинули своему президенту требования в преддверии встречи в Париже

Несколько сотен человек ночью собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в преддверии начала "нормандского саммита".

Как передает "МИР 24", протестующие выдвинули требование не допускать "сдачи национальных интересов" в ходе "нормандской четверки". Активисты попытались соорудить сцену и пронести палатки и столы с едой. Сделать этого им не дала полиция, с которой в результате началась потасовка. 

Утро.ру ведет прямую трансляцию саммита, проходящего в Париже. Напомним, помимо Украины, туда также вошли Россия, Франция и Германия. 

Сергей САЗОНОВ

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