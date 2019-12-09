Активисты выдвинули своему президенту требования в преддверии встречи в Париже

Несколько сотен человек ночью собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в преддверии начала "нормандского саммита".

Как передает "МИР 24", протестующие выдвинули требование не допускать "сдачи национальных интересов" в ходе "нормандской четверки". Активисты попытались соорудить сцену и пронести палатки и столы с едой. Сделать этого им не дала полиция, с которой в результате началась потасовка.

Утро.ру ведет прямую трансляцию саммита, проходящего в Париже. Напомним, помимо Украины, туда также вошли Россия, Франция и Германия.