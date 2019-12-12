С украинскими властями стало возможно разговаривать и договариваться

Во взглядах Киева на проблему урегулирования в Донбассе появилась большая реалистичность. Это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, это стало заметно не только во время саммита "нормандской четверки" в Париже, но и в целом по публичным выступлениям украинских властей.

"Изменилась в принципе не только тональность, но, как мне кажется, и подход, – пояснила Захарова в эфире "Россия-1". – Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит".

По словам дипломата, представители Киева на переговорах наконец-то "начали оперировать некими правовыми терминами", стали учитывать в своих предложениях интересы "разных сегментов" украинского общества, передает URA.RU.

"Нормандский саммит" состоялся 9 декабря в Париже. Лидеры Франции, Германии, Украины и России обсуждали пути урегулирования ситуации в Донбассе. Следующая встреча "четверки" запланирована через 4 месяца, сообщает телеканал "360".