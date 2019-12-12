Поставками топлива займется белорусский олигарх

Компания NT Marine, принадлежащая предпринимателю из Белоруссии Николаю Воробью, получила разрешение на поставку Украине 600 тыс. тонн угля из России.

Официально компания зарегистрирована в Эстонии и ее владельцем является другой человек – Алексей Чулец, но, по данным РБК, NT Marine входит в структуры белорусского олигарха.

С лета 2019 г. украинцы лишились возможности закупать уголь в РФ напрямую. Это связано со взаимными ограничениями Москвы и Киева в торговле. При этом Россия являлась крупнейшим поставщиком антрацита и кокса на Украину. Квота, полученная компанией NT Marine, позволит украинским потребителям легальным путем получать необходимое им топливо.

Ранее стало известно, что Киев закупает российский уголь через европейских посредников с большой переплатой.