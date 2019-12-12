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Переводчики виноваты: Украина оправдалась за подтасовку итогов саммита

Переводчики виноваты: Украина оправдалась за подтасовку итогов саммита
Фото: www.globallookpress.com
Написали, как им удобнее

На Украине попытались оправдаться за искажение коммюнике "нормандского саммита" трудностями перевода. Ранее глава ДНР раскритиковал версию украинцев за то, что они перевели текст по-своему, как удобнее Киеву.

В украинской версии говорится, что стороны договорились в Париже продолжить согласование "всех правовых аспектов закона об особом статусе". На самом деле, там говорилось, что стороны будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса.

По мнению Пушилина, сужение понятия особого статуса до одного закона недопустимо, и политик потребовал исправить документ.

На это представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников назвал скандал "надуманной и раздутой из ничего историей". Ошибку в эфире телеканала "Громадське" он объяснил тем, что обсуждение велось на русском, французском, немецком и украинском языках. А привести пришлось под один "знаменатель" – украинский.

Александр ИЛЬИН

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