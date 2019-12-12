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Закон об особом статусе Донбасса изменили в Раде

Закон об особом статусе Донбасса изменили в Раде
Фото: www.globallookpress.com
Зеленский выполнил обещание "нормандской четверки"

Депутаты Верховной рады на экстренном заседании в четверг, 12 декабря, приняли решение внести изменения в закон об особом статусе Донбасса. Поправки продлевают срок действия документа на год, до 31 декабря 2020 года.

"В ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"… цифры "2019" заменить цифрами "2020", - приводит "Гордон" выдержку из документа. 

Договоренность о том, что действующий закон нужно продлить, была достигнута лидерами Украины, России, Германии и Франции на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Уже 10 декабря текст инициативы поступил в Раду, и вот спустя день одобрен на внеочередном заседании большинством голосов. Документ поддержали 320 нардепов при необходимом минимуме в 226. Теперь его должен завизировать президент Владимир Зеленский, и решение вступит в силу.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году. Он предусматривает, в частности, объявление амнистии для лиц, участвовавших в боевых действиях, гарантирует свободное использование русского языка в регионе, дает возможность создания собственных сил охраны правопорядка и т.п. Но все это вступит в силу только после местных выборов, проведенных в соответствии с украинским законодательством и под контролем ОБСЕ.

Николай ВИКТОРОВ

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