Зеленский выполнил обещание "нормандской четверки"

Депутаты Верховной рады на экстренном заседании в четверг, 12 декабря, приняли решение внести изменения в закон об особом статусе Донбасса. Поправки продлевают срок действия документа на год, до 31 декабря 2020 года.

"В ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"… цифры "2019" заменить цифрами "2020", - приводит "Гордон" выдержку из документа.

Договоренность о том, что действующий закон нужно продлить, была достигнута лидерами Украины, России, Германии и Франции на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря. Уже 10 декабря текст инициативы поступил в Раду, и вот спустя день одобрен на внеочередном заседании большинством голосов. Документ поддержали 320 нардепов при необходимом минимуме в 226. Теперь его должен завизировать президент Владимир Зеленский, и решение вступит в силу.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году. Он предусматривает, в частности, объявление амнистии для лиц, участвовавших в боевых действиях, гарантирует свободное использование русского языка в регионе, дает возможность создания собственных сил охраны правопорядка и т.п. Но все это вступит в силу только после местных выборов, проведенных в соответствии с украинским законодательством и под контролем ОБСЕ.