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"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

По итогам саммита в "нормандском формате" лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли коммюнике. Документ состоит из нескольких пунктов. Один из них касается разведения сил в Донбассе. Оно должно состояться в трех новых зонах к концу марта 2020 года.

В документе также отмечается, что основой работы "нормандской четверки" останутся Минские соглашения. Альтернатив им нет. Об этом пишет Ura.ru. Говорится в коммюнике и об обмене пленными по формуле "всех на всех". Лидеры стран-участниц саммита призвали произвести его до конца года.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказался о транзите российского газа через Украину, отказавшись брать деньги с "Газпрома" после решения международного арбитража по спору с "Нафтогазом".

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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