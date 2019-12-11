Украинские власти боятся вносить изменения в Конституцию с закреплением особого статуса шахтерского региона

Публикация на сайте президента Украины искаженного текста коммюнике лидеров "нормандской четверки", одобренной 9 декабря в Париже, связана с нежеланием Киева закрепить в Конституции страны закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя скандал, устроенный штабом Владимира Зеленского.

"Без включения этого особого статуса в Конституцию и сам закон об особом статусе, и вытекающие из него законы и подзаконные акты могут быть в любой момент отменены как неконституционные. Таким образом, Донбасс получит особый закон на время, а потом киевские власти в любой момент могут забрать его обратно", – объяснил ТАСС суть вранья украинских властей российский сенатор.

Он напомнил, что в Париже в ходе саммита Киев обязали разработать и согласовать в "нормандском формате" и в контактной группе в Минске все нюансы закона об особом статусе Донбасса, чтобы интегрировать в него "формулу Штайнмайера", и для закрепления в Конституции. Он должен в дальнейшем функционировать на постоянной основе.

Сейчас же документ носит рамочный характер, без учета конкретного региона.



"Закон об особом статусе будет продлеваться по требованию России по итогам "нормандского саммита". Пока он должен быть продлен на один год в неизменном виде, а в следующем году должны быть согласованы в контактной группе поправки в него для интеграции "формулы Штайнмайера" и обеспечения его действия на постоянной основе", – уточнил Пушков.

Ранее в среду, 11 декабря, глава ДНР Дмитрий Пушилин выпустил специальное обращение, в котором потребовал от Киева опубликовать не искаженную версию парижского коммюнике, иначе Донбасс не приступит к выполнению зафиксированных в соглашении лидерами России, Франции, Германии и Украины пунктов по урегулированию конфликта в регионе.

В итоге команда Зе исправилась и отредактировала текст документа "нормандской четверки", пишет сайт "Страна.ua".

