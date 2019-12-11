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Украинского артиста затравили за интервью российскому журналисту

Украинского артиста затравили за интервью российскому журналисту
Юрий Бардаш. Кадр youtube.com
Солиста группы "Грибы" занесли в базу "Миротворца"

Под горячую руку украинских патриотов попал их соотечественник, продюсер и певец Юрий Бардаш, который известен как солист группы "Грибы". Имя артиста внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец", наказав его таким образом за интервью российскому журналисту Юрию Дудю. 

Беседа, во время которой исполнитель произнес запрещенные фразы, состоялась в начале декабря. В частности, Бардаш рассказал об истинном положении дел в Незалежной и не смог ответить на вопрос собеседника "о вероятности возвращения ЛДНР в состав Украины", говорится в пояснительном тексте ресурса. 

"Последние пять лет я наблюдаю в Украине беспредел", – заявил автор песни "Между нами тает лед".

Его высказывания приравняли к "осознанным деяниям против нацбезопасности, мира и международного правопорядка". 

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года. В его базе содержатся имена не удобных Киеву артистов, журналистов, политиков, бывавших в Крыму и Донбассе. Несмотря на неофициальный статус ресурса, попавшие в его черный список люди не могут попасть на Украину. Идейным вдохновителем "Миротворца" считаетсябывший депутат Рады и экс-замглавы МВД Антон Геращенко.

Ксения АНДРЕЕВА

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