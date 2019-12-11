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Сенцов оценил жизнь в Белоруссии как прогнившую

Лукашенко открыли глаза на прогнившую Белоруссию
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский террорист объяснил пользу Незалежной от войны в Донбассе

Осужденный в РФ за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов считает, что вооруженный конфликт в Донбассе объединил Украину и украинцев. По его разумению, если бы не война, то Незалежная сейчас "бы прогнивала как Белоруссия". Об этом новая священная корова соборной вещала перед ветеранами АТО-ООС, активистами и волонтерами.

Пан Сенцов отметил, что ненавидит президента России Владимира Путина, но благодарен ему за объединяющую украинцев роль.

"Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", – цитирует издание theБабель творческого деятеля.

Режиссер считает, что Киев не сможет вернуть под свой контроль Донбасс, пока Россией руководит Путин, т.к. он не отдаст регион "на наших условиях", как и Крымский полуостров.

"Он скорее Кремль отдаст, чем Крым", – утверждает Сенцов. При этом он уверен, что Незалежная "все вернет рано или поздно" его вернет.

Судя по всему, у нового героя Киева заучена мантра о российском Крыме и Путине. Ровно эту фразу Сенцов уже проговаривал в интервью BBC в середине ноября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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