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Зеленского призвали объяснить показ его фильма на российском телевидении

Зеленский продался России по дешевке
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеУкраина изменит минские соглашения
В Раде связали парижский саммит и стремительную трансляцию "Слуги народа" в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить украинцам насчет показа на российском телевидении сериала, снятого его студией "Квартал 95". Речь идет о фильме "Слуга народа". Соответствующий запрос на имя главы государства направил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Пан Гончаренко перечисли вопросы, которые его очень волнуют по данному событию. Так его интересует, за какую сумму проданы права на трансляцию, когда начались переговоры и когда именно состоялись продажа прав и проведение сделки.

Депутату показался подозрительным факт, что российский телеканал ТНТ запустил анонс сериала почти сразу после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже. "Поджигатель" Одессы предположил, что раз в переговорах участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер, а в медиахолдинг корпорации входит и ТНТ), значит Зеленский мог договориться о показе сериала "в обмен на "формулу Штайнмайера".

Пана Гончаренко весьма заботит, за сколько глава государства продал "Слугу народа" российскому телеканалу.

Действительно, ранее стало известно о неожиданном появлении в сетке вещания ТНТ украинского сериала "Слуга народа", в котором главную роль играет Зеленский. Сегодня в программе заявлены сразу три серии. Как пишет Лента.ру, права на показ "СН" приобретены у шведской компании Eccho Rights, которая вляется дистрибьютором студии "Квартал 95".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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