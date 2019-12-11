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Украина изменит минские соглашения

Киев подготовит поправки к следующей встрече "нормандской четверки"

На Украине уверены, что минские соглашения в нынешнем формате неэффективны, поэтому власти этой страны создадут новые. Об этом рассказал представитель Незалежной в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников. 

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента Зеленского готовы. Существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали",

– заявил Резников в эфире телеканала Hromadske. 

Он добавил, что поправки будут готовы к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", которая, предварительно, состоится в марте 2020-го. 

Встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского прошла 9 декабря. Как напоминает агентство "ФедералПресс", лидеры России, Франции, Украины и Германии договорились развести силы в Донбассе и улучшить мониторинг прекращения огня. 

Полина ИВАНОВА

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