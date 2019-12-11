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Донбасс выдвинул Украине ультиматум по парижскому коммюнике

Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Дмитрий Пушилин. Фото: www.globallookpress.com
Донецк уличил Киев в намеренном искажении принятого "нормандской четверкой" документа

Власти Донецкой народной республики обвинили украинское руководство в откровенном вранье. Глава ДНР Дмитрий Пушилин обратил внимание на искаженный текст принятого лидерами "нормандской четверки" в Париже 9 декабря коммюнике, который обнародован на сайте президента Украины. Камнем преткновения стал особый статус Донбасса, говорится в заявлении донецкого лидера.

"Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе" Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона", – цитирует агентство "Новости Донецкой республики" Пушилина.

Он подчеркивает, что, на самом деле, это целый пакет соглашений и законов, которые включают и поправки в конституцию страны.

Глава ДНР назвал данную публикацию "актом государственного вранья" властей Незалежной. В Донецке указали, что пока Киев не опубликует правильный текст парижского коммюнике "без искажений и несогласованных вставок", невозможно осуществить ни обмен пленными, ни начать очередное перемирие, ни реализовать достигнутые "нормандской четверкой" иные соглашения.

Также сегодня на искаженный текст документа обратили внимание в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Оппозиционеры потребовали от штаба Владимира Зеленского навести порядок в коммюнике и разместить правильный его перевод, а также наказать виновных в фальсификации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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УКРАИНА В РОТ Е...А УЛЬТИМАТУМЫ ЛУГАНДОНИИ !!!
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