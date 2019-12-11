Закон о продаже сельхозугодий доводит граждан Незалежной до кровавого рукоприкладства

После сегодняшнего заседания аграрного комитета Верховной рады в кулуарах украинского парламента произошла драка между экс-депутатом от националистической партии "Свобода" Эдуардом Леоновым и действующим нардепом от "Слуги народа" Андреем Богданцом. Видео рукопашной опубликовал специалист кабмина Незалежной Андрей Якобчук.

"Такого махача Верховная рада давно не видела", – написал он в подписи к видеокартинке.

На кадрах видно, что наиболее активен чубатый "свободовец", который кулаками лупит представителя партии Владимира Зеленского.

Пользователи в комментариях констатировали, что, наконец, депутаты приступили к обычному режиму работы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"о Рада в звичному режимі запрацювала", "Мордобой режим", "Кто кого? и за шо?" – "Земля брат", "10 соток рванул себе пока они возились", "А давайте им стволы выдадим?" – "А хто сказав що немає)".

Шутки-шутками, однако позже выяснилось, что пан Богданец угодил после драки в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, о чем в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

В партии Зеленского обратили внимание на недопустимость "любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы".

Таким образом, это уже третья за последнее время рукопашная с участием "слуг народа". До этого самой яркой была драка бывшего парламентария Олега Ляшко с руководителем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом из-за открытия импорта российской электроэнергии.

