Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев намерен запустить поезда в Донбасс

В Киеве решили восстановить железную дорогу с неподконтрольными территориями

После того, как будут открыты новые контрольно-пропускные пункты, Киев допускает запуск железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает НСН со ссылкой на агентство УНИАН. 

По его словам, сообщение может быть как пассажирским, так и грузовым. Также Пристайко отметил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. 

Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей