В Киеве решили восстановить железную дорогу с неподконтрольными территориями

После того, как будут открыты новые контрольно-пропускные пункты, Киев допускает запуск железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает НСН со ссылкой на агентство УНИАН.

По его словам, сообщение может быть как пассажирским, так и грузовым. Также Пристайко отметил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.