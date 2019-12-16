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После того, как будут открыты новые контрольно-пропускные пункты, Киев допускает запуск железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает НСН со ссылкой на агентство УНИАН.
По его словам, сообщение может быть как пассажирским, так и грузовым. Также Пристайко отметил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.
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