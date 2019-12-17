Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крым - ничто: вскрылась тайная запись посланца США и вождей Майдана

Крым - ничто: вскрылась тайная запись посланца США и вождей Майдана
Фото: www.globallookpress.com
Госпереворот на Украине полностью оплачен американцами и исполнен по их указке

Накануне Нового 2014 года в Киев нагрянула инспекция из Вашингтона во главе с ныне покойным сенатором Джоном Маккейном для проверки правильного расходования денег для подготовки свержения законной власти на Украине и инструктажа, как себя вести с Россией. О деталях этого визита рассказал экс-премьер украинского кабмина Николай Азаров со ссылкой на предоставленные ему сотрудниками СБУ аудиозаписи.

Речь идет о тайной встрече Маккейна и тогдашнего посла США в Киева Джеффри Пайетта 14 декабря 2013 г. в гостинице "Интерконтиненталь" с так называемыми вождями Евромайдана Виталием Кличко, будущим премьером Арсением Яценюком и лидером националистической "Свободы" Олегом Тягнибоком.

Прослушав пленку, Азаров констатировал, что "революция гидности" в реальности оказалась "хорошо продуманной спецоперацией, которую исполняли марионетки Запада под руководством своих кураторов". Согласно материалам, Маккейн поставил перед Яценюком и Тягнибоком конкретные задачи: не допустить никакого Таможенного союза Украины с Россией, а также сделать все, чтобы в Крыму не утвердились русские.

И вот тут с полуостровом открылась интересная деталь в разговоре. Будущий майданный премьер попытался успокоить американского сенатора, отметив, что даже если Крым отойдет в результате госпереворота к России, это будет "небольшая потеря по сравнению с решением поставленной перед нами геополитической задачи".


Также Яценюк выразил благодарность Маккейну за "финансовую поддержку", которую Азаров назвал "деньгами на подкуп, предательство должностных лиц и организацию майдана".

Вскрылся еще один нюанс – о реальных "героях" революции. На предоставленной сбушниками записи Пайетт предложил сенатору-республиканцу отправиться в Дом профсоюзов для встречи с "настоящими лидерами" киевской заварухи – Андреем Парубием и Сергеем Пашинским, чтобы "ознакомиться, куда тратят деньги наших налогоплательщиков".

Как отмечает экс-глава кабмина, в этом и других местах пленки американцы смеялись.

Политик считает, что эту запись должны услышать все граждане страны, чтобы наконец осознать, в какую авантюру вовлекли Незалежную "наши друзья".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Работающих пенсионеров оштрафуют

Получающих нелегальный доход стариков запишут в мошенники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей