Госпереворот на Украине полностью оплачен американцами и исполнен по их указке

Накануне Нового 2014 года в Киев нагрянула инспекция из Вашингтона во главе с ныне покойным сенатором Джоном Маккейном для проверки правильного расходования денег для подготовки свержения законной власти на Украине и инструктажа, как себя вести с Россией. О деталях этого визита рассказал экс-премьер украинского кабмина Николай Азаров со ссылкой на предоставленные ему сотрудниками СБУ аудиозаписи.

Речь идет о тайной встрече Маккейна и тогдашнего посла США в Киева Джеффри Пайетта 14 декабря 2013 г. в гостинице "Интерконтиненталь" с так называемыми вождями Евромайдана Виталием Кличко, будущим премьером Арсением Яценюком и лидером националистической "Свободы" Олегом Тягнибоком.

Прослушав пленку, Азаров констатировал, что "революция гидности" в реальности оказалась "хорошо продуманной спецоперацией, которую исполняли марионетки Запада под руководством своих кураторов". Согласно материалам, Маккейн поставил перед Яценюком и Тягнибоком конкретные задачи: не допустить никакого Таможенного союза Украины с Россией, а также сделать все, чтобы в Крыму не утвердились русские.

И вот тут с полуостровом открылась интересная деталь в разговоре. Будущий майданный премьер попытался успокоить американского сенатора, отметив, что даже если Крым отойдет в результате госпереворота к России, это будет "небольшая потеря по сравнению с решением поставленной перед нами геополитической задачи".

Также Яценюк выразил благодарность Маккейну за "финансовую поддержку", которую Азаров назвал "деньгами на подкуп, предательство должностных лиц и организацию майдана".

Вскрылся еще один нюанс – о реальных "героях" революции. На предоставленной сбушниками записи Пайетт предложил сенатору-республиканцу отправиться в Дом профсоюзов для встречи с "настоящими лидерами" киевской заварухи – Андреем Парубием и Сергеем Пашинским, чтобы "ознакомиться, куда тратят деньги наших налогоплательщиков".

Как отмечает экс-глава кабмина, в этом и других местах пленки американцы смеялись.

Политик считает, что эту запись должны услышать все граждане страны, чтобы наконец осознать, в какую авантюру вовлекли Незалежную "наши друзья".