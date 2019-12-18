Апелляция российской стороны отклонена

Украинская компания "Укрнафта" должна получить 44,4 млн долларов за активы, утраченные в 2014 г. после воссоединения Крыма с Россией. Такое решение принял Верховный суд Швейцарии.

Обязанность выплатить украинской стороне компенсацию на Россию возложил Гаагский суд в апреле 2019 года. Москва подала апелляцию, однако в декабре швейцарский суд возражения отклонил, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты".

Помимо денег Украине, РФ должна будет заплатить судебные издержки в размере почти 150 тыс. долларов. В апелляции Москва доказывала, что спорные активы ранее достались Киеву незаконно.