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Зеленский оправдался за "сволочь" в адрес Путина

Зеленский оправдался за "сволочь" в адрес Путина
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗахарова жестко уколола болтливого президента Украины
Отец президента Украины не сдержал эмоций

Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, оправдался за сказанные им оскорбления в адрес Владимира Путина. Он объяснил, что назвал российского лидера сволочью, потому что не смог сдержать эмоций.

"Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими "эпитетами" я пользовался. Просто мне больно от того, что так долго не заканчивается война",

пояснил отец украинского президента изданию "Страна.ua". Он надеется, что лидеры стран договорятся насчет мира.

Ранее в интервью Александр Зеленский прокомментировал "нормандский саммит". Он заявил, что украинский президент сделал все, что смог, в то время как Владимир Путин мешает прекращению войны. "Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО", – заключил Зеленский-старший.

Ранее отец президента Украины заявил, что разочарование в руководстве Зеленским Украиной могло случиться только у "тупых", которые ждут выполнения обещаний раньше положенного срока.

Карина СИРАЗОВА

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