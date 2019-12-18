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Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, оправдался за сказанные им оскорбления в адрес Владимира Путина. Он объяснил, что назвал российского лидера сволочью, потому что не смог сдержать эмоций.
"Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими "эпитетами" я пользовался. Просто мне больно от того, что так долго не заканчивается война",
– пояснил отец украинского президента изданию "Страна.ua". Он надеется, что лидеры стран договорятся насчет мира.
Ранее в интервью Александр Зеленский прокомментировал "нормандский саммит". Он заявил, что украинский президент сделал все, что смог, в то время как Владимир Путин мешает прекращению войны. "Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО", – заключил Зеленский-старший.
Ранее отец президента Украины заявил, что разочарование в руководстве Зеленским Украиной могло случиться только у "тупых", которые ждут выполнения обещаний раньше положенного срока.
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