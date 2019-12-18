Дипломат призвала ОБСЕ помочь главе Незалежной выполнить свое обещание

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ОБСЕ могло бы повлиять на главу Незалежной Владимира Зеленского, который обещал пустить в свою страну российских журналистов, но так и не сделал этого.

Захарова отметила, что понимает – президенту Украины непросто сдержать слово в ситуации, в которой оказалась Украина.

"Мы призываем помочь в этом господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, также и других, ряд профильных международных структур",

– цитирует дипломата ТАСС.

Зеленский 9 декабря во время саммита "нормандской четверки" пригласил российских журналистов на Украину. Однако в Незалежную не пустили сотрудников телеканала НТВ, а работникам "Звезды" запретили въезд на три года.