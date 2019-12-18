Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Захарова жестко уколола болтливого Зеленского

Дипломат призвала ОБСЕ помочь главе Незалежной выполнить свое обещание

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ОБСЕ могло бы повлиять на главу Незалежной Владимира Зеленского, который обещал пустить в свою страну российских журналистов, но так и не сделал этого. 

Захарова отметила, что понимает – президенту Украины непросто сдержать слово в ситуации, в которой оказалась Украина.

"Мы призываем помочь в этом господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, также и других, ряд профильных международных структур",

цитирует дипломата ТАСС.

Зеленский 9 декабря во время саммита "нормандской четверки" пригласил российских журналистов на Украину. Однако в Незалежную не пустили сотрудников телеканала НТВ, а работникам "Звезды" запретили въезд на три года. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей