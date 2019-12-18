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Рвущийся в Россию Донбасс обрел независимость

Рвущийся в Россию Донбасс обрел независимость
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина повесила на Россию катастрофу Донбасса
Лидер Незалежной продлил особый статус для мятежного региона

Особый статус Донбасса получил свое законное продолжение. В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, наконец, подписал закон о продлении срока действия документа времен экс-главы государства Петра Порошенко "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года.

Это следует из информации, обнародованной на сайте Верховной рады.

Как отмечает "Обозреватель", пропрезидентская фракция "Слуга народа" 10 декабря внесла в парламент законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. Через два дня депутаты его одобрили. И вот сегодня Зеленский подписал документ во исполнение коммюнике, принятого 9 декабря на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

А буквально накануне лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в унисон заявили, что народные республики продолжат путь на интеграцию с Россией, что, по их мнению, не идет вразрез с минскими соглашениями.

Напомним, вышеозначенный закон украинский парламент принял в сентябре 2014 г. и вступил в действие 18 октября сроком на три года до 31 декабря 2019-го.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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