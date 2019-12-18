Киев объявил о желании найти потенциал у жителей прифронтовой зоны

Власти Незалежной обвинили Россию в гуманитарной катастрофе населения Донбасса и попросили финансовой помощи у ООН. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Она рассказала агентству "Укринформ" о том, что Киев обсуждает с ооновцами план гумпомощи на 2020 г. жителям подвергнутого российской "агрессии" шахтерского региона. Коляда отметила, что во время ее выступления на трибуне Генассамблеи ООН, посвященного бедствиям на востоке страны, в зале стояла гробовая тишина.

Украинская чиновница сыпала цифрами: "Я сказала, что вооруженная российская агрессия продолжается уже 2075 дней. За это время погибли более 13 тыс граждан Украины, из них 3 345 мирных жителей, 172 – дети".

По ее словам, сейчас только формируется финпомощь от ООН на следующий год и тут же пожаловалась, что из-за проблем в самой организации Киев в 2018-ом не получил от нее ровно половины из обещанных $160 млн.

Одновременно министр выразила уверенность, что на сегодняшний момент Незалежная уже в состоянии самостоятельно решать некоторые насущные гуманитарные вопросы. Она подчеркнула, что нынешние украинские власти стараются "отойти от патерналистского отношения государства" к пострадавшим "в результате российской агрессии" жителям Донбасса.

"Хотим развивать потенциал людей, живущих в прифронтовой зоне – поощряем открытие собственного дела, переобучение, занимаемся вопросами психосоциальной адаптации", – сообщила Коляда.

Киев, резюмировала министр, меняет философию своего отношения к населению мятежного края.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский утвердил продолжение действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года.

