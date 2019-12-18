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Киев приговорил транзитную трубу к распилу

Киев приговорил транзитную трубу к распилу
Фото: ITAR-TASS
На Украине оценили вероятность подписания нового контракта с РФ близким к нулю

Транзитный контракт между Украиной и Россией оформить до конца текущего года не удастся, шансы почти нулевые. Об этом сегодня заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе мероприятия, на котором обсуждался статус отделения оператора ГТС за оставшиеся несколько дней до окончания срока действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Пан Коболев выразил надежду, что договор все-таки подписать удастся.

"Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция – непрерывно стремиться к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", – сказал Коболев, выступление которого транслировал YouTube-канал украинской компании.

Также он назвал вероятную стоимость советской трубы с учетом возможной остановки транзита нашего топлива, а лишь при использовании ее по прокачке газа внутри страны. По данным одной из компаний-оценщиков, стоимость ГТС составляет свыше 34 млрд гривен (почти $1,5 млрд по текущему курсу).

На странице "Нафтогаза" в Facebook сообщается, что с 7 утра 1 января 2020 г. газотранспортной системой страны, собственно, трубой, будет управлять новая структура, созданная под стандарты ЕС, – ООО "Оператор ГТС Украины".

Ранее в среду Коболев предположил, что если Москва и Киев не договорятся по транзиту до конца этого года, то стороны могут попытаться решить проблему будущей весной, пишет RT. Одновременно глава "Нафтогаза" просто-таки молится на Вашингтон с его санкциями в отношении газопровода "Северный поток – 2", которые якобы должны остановить его строительство. Тогда, полагает украинец, у Киева есть шансы заключить контракт с Москвой в ближайшее время.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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