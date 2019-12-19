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Обещания Зеленского "нормандской четверке" остались пустым звуком

Киев отменил обещания Зеленского "нормандской четверке"
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры по обмену пленными между Киевом и Донбассом провалились

Встреча трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе закончилась безрезультатно. Стороны не смогли согласовать ни новые участки разведения военных сил у линии разграничения, ни дату обмена пленными – ничего из того, что глава Незалежной Владимир Зеленский обещал сделать во время "нормандского саммита" в Париже.

Ожидалось, что обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных". В Киеве даже называли цифры – они рассчитывали, что к Новому году домой вернутся 72 украинца. Но на заседании минской переговорной группы в среду, 18 декабря, выяснилось, что украинские власти не только не подготовили предварительный список лиц для обмена, но и не смогли ответить на вопрос, как будет проходить "процессуальная очистка людей", передает РИА "Новости".

Последний вопрос крайне важен, учитывая, что участники обмена 2017 г. так и не получили от украинских властей ни документы, удостоверяющие личность, ни справку о прекращении уголовного преследования, то есть фактически стали невыездными с территории Донбасса.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялась в Париже 9 декабря. Участники саммита договорились об определенных шагах, которые должны быть выполнены в течение ближайших четырех месяцев. После переговоров Киев поймали на попытке переиначить итоговый документ саммита.

Фоторепортаж
Киев замер: Путин принимает Зеленского в Париже. LIVE
Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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