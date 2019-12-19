Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Украинцев не притесняют в России, несмотря на их вызывающее порой поведение. Это в очередной раз подтвердилось во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, 19 декабря.
Слово было предоставлено журналисту с Украины Роману Цимбалюку, известному своими русофобскими высказываниями на различных телевизионных ток-шоу. Тот подтвердил, что спокойно работает в России:
"У нас и у меня лично, действительно, нет проблем с работой в России. Но если бы наши танки стояли на Кубани, то вы тоже, может быть, немножко изменили к нам отношение", – начал с упрека Цимбалюк.
Путин на провокацию не поддался, а уточнил, какой именно танк имеется в виду – Т-72 или Т-34.
"У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове", – с гордостью заявил украинец. На что Путин ему напомнил, что и эта боевая машина разработана еще в СССР.
"Цимбалюк так и не понял, что пытаться провоцировать Путина – напрасный труд и себе дороже", – посмеялась в Twitter журналистка Юлия Витязева.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон