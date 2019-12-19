Президент обсудил с журналистом историю танков Незалежной

Украинцев не притесняют в России, несмотря на их вызывающее порой поведение. Это в очередной раз подтвердилось во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, 19 декабря.

Слово было предоставлено журналисту с Украины Роману Цимбалюку, известному своими русофобскими высказываниями на различных телевизионных ток-шоу. Тот подтвердил, что спокойно работает в России:

"У нас и у меня лично, действительно, нет проблем с работой в России. Но если бы наши танки стояли на Кубани, то вы тоже, может быть, немножко изменили к нам отношение", – начал с упрека Цимбалюк.

Путин на провокацию не поддался, а уточнил, какой именно танк имеется в виду – Т-72 или Т-34.

"У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове", – с гордостью заявил украинец. На что Путин ему напомнил, что и эта боевая машина разработана еще в СССР.

"Цимбалюк так и не понял, что пытаться провоцировать Путина – напрасный труд и себе дороже", – посмеялась в Twitter журналистка Юлия Витязева.