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К Путину пришла женщина в каске

К Путину пришла женщина в каске
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Дама с длиной косой нашла интересный способ привлечь внимание президента России

В Москве стартовала пресс-конференция главы России Владимира Путина. За несколько часов главный политик страны ответит на каверзные и наол


Журналист из Екатеринбурга явилась на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в каске и оранжевом жилете. Женщиной в необычном наряде оказалась Екатерина Цыганкова, корреспондент одного из уральских телеканалов. 

Как передает "Федерал пресс", ее образ призван сосредоточить внимание на проблеме строительства второй ветки метро в столице Свердловской области. 

Сергей САЗОНОВ

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