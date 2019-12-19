Дама с длиной косой нашла интересный способ привлечь внимание президента России

В Москве стартовала пресс-конференция главы России Владимира Путина. За несколько часов главный политик страны ответит на каверзные и наол





Журналист из Екатеринбурга явилась на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в каске и оранжевом жилете. Женщиной в необычном наряде оказалась Екатерина Цыганкова, корреспондент одного из уральских телеканалов.

Как передает "Федерал пресс", ее образ призван сосредоточить внимание на проблеме строительства второй ветки метро в столице Свердловской области.