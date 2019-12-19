Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
401 новости
В Москве стартовала пресс-конференция главы России Владимира Путина. За несколько часов главный политик страны ответит на каверзные и наол
Журналист из Екатеринбурга явилась на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в каске и оранжевом жилете. Женщиной в необычном наряде оказалась Екатерина Цыганкова, корреспондент одного из уральских телеканалов.
Как передает "Федерал пресс", ее образ призван сосредоточить внимание на проблеме строительства второй ветки метро в столице Свердловской области.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон