Патриоты Незалежной обнаружили то, чего нет по определению

Украинские патриоты уже запустили российские поезда через Крымский мост и дружно обсуждают их недоступность для простых россиян, поскольку кругом им мерещатся "зеленые человечки". Записной пропагандист Незалежной, прикрывающийся женской юбкой блогер RoksolanaToday&Крым25% накопил жалоб якобы крымчан.

По его сведениям местные жители заявляют, что стало проблематично попасть к железнодорожным путям из-за скопления российских военнослужащих.

"Там военных РФ масса, посты ставят. Военная логистика – единственная реальная цель моста", – утверждает украинский провокатор.

По его словам, поезд в Керчь прибывает на недостроенный вокзал, а некоторые диванные укропатриоты еще и подливают фейковую информацию о составе, который якобы "длинный и воняет".

"Поездатость моста из комментов "А что вы хотели,добраться до военной базы будет не легко...ничего побухаете 2 дня в поезде и время быстро пройдет...", – пишет блогер и резюмирует: "Военная логистика-ЕДИНСТВЕННАЯ реальная цель моста".

Ну, а мы добавим, что железнодорожную часть Крымского моста только тестируют. Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь проедет по транспортному переходу через Керченский пролив в ночь с 24 на 25 декабря. Для крымчан РЖД приготовила новенькие вагоны, сформированные в фирменные составы "Таврия".

Ранее сегодня стало известно, что поить чаем пассажиров будут также из фирменных подстаканников, на которых изображен Крымский мост. Путешественники первых двух поездов в Крым получат эти подстаканники в подарок.