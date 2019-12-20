Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Спор с Путиным о танках обозлил украинского журналиста

Спор с Путиным о танках обозлил украинского журналиста
Т-64. Фото: commons.wikimedia.org/Александр Чебаненко (CC BY-SA 3.0)
продолжениеУкраину вынудили пойти на уступки России по газу
Представитель Незалежной продолжил дискуссию о советском наследии

Украинская армия вооружена современными танками. На этом настаивает работающий в России журналист с Украины Роман Цимбалюк.

Накануне на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина он заявил, что к украинцам в России относятся хорошо, потому что на Кубани нет киевских танков. Путин уточнил, какая именно боевая техника имеется в виду, и на ответ Цимбалюка, что речь о Т-64, заметил, что это тоже "советская машина".

Такой обиды за родные вооруженные силы Цимбалюк не перенес и продолжил заочный спор о танках в сети Facebook:

"Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат". В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные", – написал он.

По информации на сайте Минобороны Украины, на вооружении ВСУ находятся три разновидности танков: Т-64 БВ от 1984 г., Т-84 от 2000 г., Т-64 БМ "Булат" от 2004 года. 

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало видео боя Т-64 с российским Т-90М.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А про Т-34 ничего?
Андрей
Ответить
Путин другое имел ввиду, идиот)
Гость
Ответить
Г-н Цимбалюк - ты зря споришь наша страна одни только танки и умеет...помнишь анекдот про танков? Поищи в ИНТЕРНЕТ...
Вячеслав Москва
Ответить
Сам Зеленский констатировал, что ВСУ за 10 лет не получило ни одного нового танка.
игорь
Ответить
какая модернизация огромная
такая что шахтеры армию желтых в котлы понапинали в зад))
Гость
Ответить
ногами этот клован не топал ? или жидко серил в шаровары или делал все одновременно ?
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей