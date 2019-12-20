Представитель Незалежной продолжил дискуссию о советском наследии

Украинская армия вооружена современными танками. На этом настаивает работающий в России журналист с Украины Роман Цимбалюк.

Накануне на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина он заявил, что к украинцам в России относятся хорошо, потому что на Кубани нет киевских танков. Путин уточнил, какая именно боевая техника имеется в виду, и на ответ Цимбалюка, что речь о Т-64, заметил, что это тоже "советская машина".

Такой обиды за родные вооруженные силы Цимбалюк не перенес и продолжил заочный спор о танках в сети Facebook:

"Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 – советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат". В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные", – написал он.

По информации на сайте Минобороны Украины, на вооружении ВСУ находятся три разновидности танков: Т-64 БВ от 1984 г., Т-84 от 2000 г., Т-64 БМ "Булат" от 2004 года.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало видео боя Т-64 с российским Т-90М.