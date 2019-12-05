В ЛНР привели в порядок украинский танк "Булат"

Трофейную машину с любовью довели до ума

В интернете опубликовали любопытное фото украинского танка Т-64 "Булат", захваченного народной милицией ЛНР. Жители Донбасса с уважением отнеслись к машине и даже улучшили ее, поставив дополнительную броню.

Как видно на фото, выложенное в Twitter пользователем VALENA RUS, танк получил блоки дополнительной защиты в боковой части башни, а также по бортам.

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк👍😜👏

«Булат» был в кустарных условиях усовершенствован, а именно получил дополнительное бронирование в виде блоков динамической защиты в боковой части башни и по правому борту. pic.twitter.com/tNWhqBBBz1 — VALENA RUS (@BAYDAK10) 4 декабря 2019 г.

По одной из версии, фотография была сделана во время празднования Дня танкиста в Луганске. Как предполагает "Военное обозрение", танк улучшали в кустарных условиях. Всего в качестве трофеев бойцы ЛНР захватили с 2014 года несколько таких машин.

Основную модернизацию знаменитый советский танк Т-64 прошел в Харькове. Машина получила новую систему управления огнем, ночной комплекс наводчика, прицельно-наблюдательный комплекс командира.

Благодаря КУВ "Комбат".Экипаж получил возможность вести огонь управляемыми ракетами с лазерным вооружением.