Т-90М ударил бронебойным снарядом по Т-64

Для ролика неслучайно выбрали основной украинский танк

Телеканал Минобороны "Звезда" продемонстрировал ролик, в котором российский танк Т-90М "Прорыв 3" стреляет по советскому Т-64 бронебойным подкалиберным снарядом.

Почему для видео была выбрана именно эта машина, сказать трудно. С одной стороны, такие учебные мишени давно используются на российских полигонах. С другой, Т-64БМ "Булат" – это основной танк ВСУ, модернизированная машина, произведенная на заводе им. Малышева, которую часто противопоставляют российским Т-72. Поэтому обстрелянный Т-64 можно понимать как недвусмысленный намек. На кадрах видно, как снаряд пробивает левую часть наклонной брони Т-64, из отверстия валит дым.

Ранее для Т-80БВМ анонсировали подкалиберные снаряды "Свинец-1" и "Свинец-2", которые могут пробить не только Т-64, но и американские "Абрамсы".



