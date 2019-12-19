Но соответствующего решения на уровне страны в 2019 году не будет

В последний рабочий день перед Новым годом в России практически никто на самом деле не работает. На это обратил внимание президента РФ журналист издания "Лайф". Он предложил главе государства подумать, не лучше ли официально объявить 31 декабря выходным.

"Наши жены вам спасибо скажут", – пообещал журналист.

"Пусть лучше ваши жены говорят спасибо вам, это будет укреплять семью", – ответил Путин.

Что касается выходного, то лично президент считает "логичным" не работать перед новогодней ночью. Но принимать законы в спешке не стоит. Тем более, что у работодателей есть возможность по собственной инициативе подарить сотрудникам выходной 31 декабря 2019 года.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в Москве в четверг, 19 декабря.