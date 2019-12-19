Блюдо отлично подойдет как в качестве основного блюда, так и гарнира

В Новый год праздничный стол традиционно украшает салат оливье. Тем, кто ищет рецепт более оригинального блюда, "Утро" советует приготовить легкий салат "Норвежский роман" с горбушей, рисом и свежими огурцами.

Ингредиенты:

Горбуша (консервы) – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец свежий – 2-3 шт.

Зелень укропа – 50 г

Рис отварной – 125 г

Листья салата

Соль, черный молотый перец и майонез – по вкусу

Сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Морковь натереть и обжарить на медленном огне. Переложить в отдельную миску и дать остыть. Лук тонко нарезать, добавить лимонный сок и поперчить. Нарезать укроп и огурцы, перемешать.

На блюдо выложить листья салата, затем первым слоем – отваренный рис. Смазать майонезом. Следующий слой – горбуша. Рыбу предварительно нужно размять вилкой на мелкие кусочки и слить воду. Так же, следуя рецепту, смазать майонезом.

Слить лимонный маринад с лука и выложить его следующий слоем. Затем – морковь. Снова смазать небольшим количеством майонеза. Всю поверхность салата засыпать огурцами с зеленью. Овощи придадут новогоднему салату свежести и сделаю его более сочным. Блюдо накрыть пищевой пленкой и оставить на 1-1,5 часа настояться, делится рецептом Ольга Матвей в своем Яндекс.Дзен канале "Готовить просто".

Блюдо готово! Перед подачей на стол "Норвежский роман" нужно немного посолить. С приготовлением такого салата на Новый год справится любая хозяйка.

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