Рецепт недорогого салата "Нежная жена" к праздничному столу

Больше можно не ломать голову над тем, что приготовить на Новый год-2020. Этот вкусный и простой салат заменит привычное оливье. Его точно оценят все гости. А приготовить салат "Нежная жена" просто с пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Куриное мясо отварное – 200 гр.

Кукуруза – 200 гр.

Яйца – 4 шт.

Крабовые палочки – 150 гр.

Сыр – 100 гр.

Майонез

Зелень для украшения

Этапы приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, согласно рецепту. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Яйца отварить, почистить, отделить белки от желтков. Белки нужно нарезать любым способом, а желтки натереть на телке.

Куриное мясо отварить, мелко нарезать или разделить на волокна.

Теперь салат нужно уложить слоями на тарелку. Для этого можно использовать специальное кулинарное кольцо, – пишет блог "Лайфстайл от Катюши Борщ"

Сначала, по рецепту, нужно выложить мясо, сверху смазать его майонезом. Следующим слоем кладем белки, затем крабовые палочки. Затем нужно добавить еще один слой майонеза, засыпать сверху кукурузу и сыр, затем добавить еще немного майонеза.

Салат почти готов. Сверху его нужно посыпать тертыми желтками и зеленью.

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