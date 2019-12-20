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Без "бомбажа" и воды: как покупать красную икру

Без "бомбажа" и воды: как покупать красную икру
Фото: www.globallookpress.com
Без этого деликатеса в Новый год не обойтись, но нужно знать, как правильно выбрать его, чтобы не навредить здоровью

Красная икра наверняка появится на столах россиян в Новый год 2020. Но перед тем как купить яство, в первую очередь нужно внимательно отнестись к его упаковке и маркировке. Чаще всего на прилавках наших магазинов можно встретить икру в жестяных банках. Эту "тару" следует пристально рассмотреть до того, как шагать к кассе, посоветовали в Роскачестве.

Упаковка не должна быть повреждена. Нельза покупать "бомбаж", или вздутую банку,  ведь это является "верным признаком наличия в икре недопустимых видов микробов", сообщила радио Sputnik эксперт ведомства. По ее словам, бактерии и другие посторонние организмы в деликатесе могут не только испортить вкус продукта, но и привести к сильнейшему отравлению.

Красную икру лучше всего приобретать в стеклянной таре или наразвес – в таком виде тяжелее спрятать некачественный продукт, поясняют специалисты. Покупатель может внимательно  рассмотреть продукт. Икринки, по словам экспетров, должны быть целыми, одинакового цвета, размера и не слипшиеся. При перевороте банки икра не должна сразу сползать по стенкам.

"Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете", – отметили в Роскачестве. И добавили что замороженная икра не хуже свежей, но заморозка должна производиться только один раз.

Ранее сообщалось об обмане, подстерегающем при покупке красной икры и таящейся в этом деликатесе опасности для здоровья.

Полина ДОРОЖКИНА

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