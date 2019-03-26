В Подмосковье на помойке нашли бочки с икрой

Жители удивились странной находке

В поселке Малаховка неизвестный выкинул на помойку около 100 кг красной икры. Об этом рассказали местные жители.

"Она в контейнерах разного размера и в банках. Есть полные и пустые упаковки. Запаха от икры нет. Кто привез – не знаем", – цитирует одного из очевидцев интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом жители удивились находке, так как, по их словам, реализовать такой продукт в поселке очень сложно. Владельца икры попробуют отыскать по видеокамерам.