Пошаговый рецепт салата с креветками и рыбой к Новому году

Если привычные салаты типа оливье и селедки под шубой вам надоели и вы думаете, что приготовить на Новый год-2020, то попробуйте рецепт салата с креветкой и рыбой. Простой слоеный салат с рыбой и креветками украсит любой стол и придется по вкусу самым привередливым гостям. Приготовить его несложно с пошаговым рецептом к праздничному столу.

Ингредиенты

Филе подкопченной форели – 250 гр.

Креветки готовые, варено-мороженные – 300 гр.

Яйца – 6 шт.

Огурец – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Помидоры черри – 200 гр.

Майонез

Лимонный сок

Этапы приготовления салата

Креветки положить в емкость с горячей водой, чтобы растаял лед. Затем переложить в тарелку и сбрызнуть лимонным соком.

Рыбу, огурцы и авокадо порезать кубиками. Яйца отварить, почистить и отделить белки от желтков. Белки необходимо нарезать, а желтки растереть или натереть на терке. Помытые помидоры разрезать на четыре части.

Салат выкладывается слоями. Можно использовать кондитерское кольцо или салатник с круглым дном, который предварительно застилаем пищевой пленкой. Сначала выкладываем креветки и смазываем их сверху майонезом, затем кладем огурцы, солим их и снова добавляем майонез.

Третьим слоем кладем белки, солим их, сверху нужно добавить майонез. Наверх кладем желтки, которые также солим и смазываем тонким слоем майонеза.

Теперь выкладываем помидоры, посыпанные солью, а сверху снова майонез. Затем также нужно поступить с авокадо. После того, как уложены слои овощей и яиц, можно выкладывать рыбу, – пишет "Усадьба".

Салат готов. Края пленки теперь, если вы готовили блюдо в салатнике, нужно подвернуть. Убрать салат в холодильник на два часа, а перед подачей накрыть сверху тарелкой и аккуратно перевернуть. Теперь можно убрать салатник и снять пленку – получится красивый и вкусный слоеный салат.

Ранее "Утро" публиковало пошаговый рецепт салата к Новому году.