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Многие хозяйки ломают голову, что же приготовить к Новому году-2020. На помощь придет пошаговый рецепт тертого пирога. Для приготовления потребуются самые простые ингредиенты, а начинку можно использовать любую.
Ингредиенты:
Сливочное масло – 180 г.
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 100 г.
Мука – 400 г.
Сметана – 2 ст.л.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Ванилин – 1 пак.
Яблочное повило (можно заменить на другое)
Сахарная пудра – по вкусу
Этапы приготовления
Муку нужно смешать с разрыхлителем и перемешать. Затем натереть в сухую смесь сливочное масло и перетереть все в мелкую крошку.
В отдельной емкости смешать яйцо, сахар, ванилин – мешать нужно пока смесь не побелеет. Затем к смеси нужно добавить сметану и еще раз перемешать.
После нужно соединить жидкую смесь с крошкой и замешать мягкое тесто. Его нужно будет разделить на две части – одну часть сделать чуть меньше, чем вторую. Разделенное тесто следует убрать в холодильник на 20 минут.
Большую часть теста раскатать на пергаменте, чтобы получился прямоугольник толщиной 7-8 мм. Затем сверху нужно выложить начинку: варенье, джем, творог или повидло. Начинку нужно равномерно распределить по всех поверхности теста, – пишет "Кухня наизнанку".
Сверху следует потереть второй кусок теста. Крошку распределить равномерно. Теперь пирог можно выпекать. Для этого ставим его в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Тертый пирог должен хорошо подрумяниться. После выпекания пирог можно посыпать сахарной пудрой.
До этого "Утро" публиковало простой рецепт выпечки на кефире.
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