Старославянский прогноз для всех знаков

Наступающий год по китайскому календарю будет годом Белой Металлической Крысы, а по старославянскому календарю годом Паука. Опасаться Паука не стоит, этот тотем безопасен и полезен.

Согласно старославянскому гороскопу, следующий год будет спокойным. В 2020 у одиноких людей есть шанс встретить свою вторую половинку и создать семью, а у женатых пар могут появится долгожданные дети. В целом, в год Паука нужно заниматься укреплением семейных отношений или их возобновлением. В 2020 появится возможность помириться с родственниками и наладить отношения с детьми.

Также старославянский гороскоп говорит о том, что год будет успешным только для тех, кто много и упорно работает. Существует легенда, что ленивых людей Паук не любит. Убивать пауков в 2020 году не стоит, – пишет Daily.

Год Паука сложится еще удачнее, если дарить правильные подарки. Самодельные подарки в Новый год-2020 как никогда актуальны. Дарить можно вязаные изделия, натуральные свечи, чаи – все, что создает уют в доме.

Ранее "Утро" подготовило гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.