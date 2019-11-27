Китайский гороскоп на 2020 по годам рождения

Приближающийся год по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы. Действовать Китайский гороскоп начнет не в ночь с 31 декабря на 1 января, а 25 января 2020 года. Год Крысы, которая издревле считается символом достатка и благополучия, удачным будет не для всех. "Утро" подготовило Китайский гороскоп на 2020 год по дате рождения.

Крыса (1996, 1984, 1972, 1960, 1948)

Для людей, рожденных в эти года, 2020 будет особенным. Это время для перемен и больших дел. Не стоит бояться трудностей или неудач – гороскоп советует рисковать и принимать все изменения. Удача будет сопутствовать всем Крысам: повезет не только в деньгах, но и в любви.

Бык (1997, 1985, 1973, 1961, 1949)

Рожденные в год Быка могут расслабиться – 2020 будет удачным и спокойным годом. Ждать больших перемен не стоит, а вот наслаждаться всеми благами нужно. Повышение, новые знакомства, прибавление в семье или судьбоносная встреча – во всех делах Быков ждет успех.

Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950)

Финансовые вопросы у Тигров будут решаться легко, но в других сферах все будет не так благополучно. Согласно Восточному календарю, стоит внимательнее следить за своим здоровьем и присмотреться к людям, которые находятся рядом. Среди друзей могут оказаться предатели, а любимый человек может быть неверен вам.

Кролик (1999, 1987, 1975, 1963, 1951)

В високосный год Кроликам стоит быть осторожнее. Китайский календарь советует со всей внимательностью относиться к решению финансовых вопросов, не раскидываться деньгами и по возможности соблюдать все установленные правила. Также Кроликам-автовладельцам стоит быть внимательнее на дорогах. В сфере здоровья и личной жизни у Кроликов в 2020 году будет все в порядке.

Дракон (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Наступающий год Крысы для Драконов будет спокойным. Во всех сферах будет стабильность и благополучие. Китайский гороскоп рекомендует не принимать резких решений и больше времени уделить себе: заботиться о здоровье, путешествовать и заниматься вещами, которые приносят удовольствие.

Змея (1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Рожденным в год Змеи в 2020 года рекомендуется сосредоточиться на здоровье. В наступающем году у вас есть шанс круто изменить жизнь к лучшему, но для этого надо избавиться от вредных привычек, отказаться от людей, которые тянут вас на дно, и больше работать. По Китайскому календарю для Змей 2020 год будет непростым, но возможность изменить ситуацию есть.

Лошадь (1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Лошадям стоит сразу быть готовыми к тому, что 2020 год будет тяжелым. Трудности возникнут на работе, в личной жизни, могут появиться проблемы со здоровьем. Рожденным в год Лошади стоит не сопротивляться переменам и сосредоточиться на себе. Во второй половине года Крысы появится возможность кардинально сменить сферу деятельности и встретить вторую половинку.

Овца (1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Наступающий год Белой Крысы для Овцы будет неидеальным. Если в финансовой сфере все будет отлично, то во взаимоотношениях с людьми возникнет целый ряд трудностей. Вы можете столкнуться с предательством, обманом, потерять близких друзей и поругаться с коллегами. Восточный гороскоп на 2020 год рекомендует сдерживать эмоции и меньше пользоваться социальными сетями.

Обезьяна (1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

У семейных Обезьян в 2020 году получится завести ребенка или приобрести свое жилье, а у свободных людей появится шанс сыграть свадьбу, с головой окунуться в новый роман или просто наслаждаться краткосрочными отношениями. Китайский гороскоп предупреждает, что, занимаясь личной жизнью, не стоит забывать о финансовых вопросах – Белая Крыса рекомендует Обезьянам быть экономнее.

Петух (1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В целом, для Петухов наступающий год Белой Металлической Крысы будет удачным, но мелких трудностей не избежать. Восточный гороскоп советует рожденными в эти года людям быть менее эмоциональными и тщательно обдумывать каждое свое решение. Внимательность не помешает и на дороге, также 2020 год – отличный период, чтобы отказаться от вредных привычек.

Собака (1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Для рожденных в эти года людей 2020 будет приятным и легким. Собаки могут наслаждаться благосклонностью Белой Крысы: в следующем году стоит заниматься новыми проектами, менять сферу деятельности или жениться – все будет получаться. Восточный гороскоп советует Собакам не только заниматься работой, но и заботиться о себе, больше отдыхать и путешествовать.

Свинья (1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Уходящий год Свиньи оставит своим подопечным все самое лучшее. Согласно Восточному календарю на 2020 год, Свиньи будут наслаждаться материальным благополучием, успехами в личной жизни. Здоровье рожденных в эти года также не подведет. Однако гороскоп не советует Свиньям особенно расслабляться, ближе к концу году удача может от Свиней отвернуться.

Таков Китайский гороскоп по годам рождения на 2020 год. В целом, астрологи советует всем не переживать по поводу високосного года и настраиваться на позитив. В год Белой Металлической Крысы есть шанс, как поправить материальное положение, так и наладить личную жизнь. До этого "Утро" составило гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.