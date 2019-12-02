Подробный астрологический прогноз на 2020 год Белой Металлической Крысы

Астрологи прогнозирует, что 2020 год будет нестандартным. Он будет високосным, а покровительствовать ему будет Белая Металлическая крыса – символ неожиданных перемен во всех сферах. Значит, чтобы добиться успеха в 2020 году, придется много работать. Понять, в каком направлении двигаться, поможет гороскоп "Утра" для всех знаков зодиака на 2020 год.

Овен

Представители этого знака весь год будет погружены в работу. Звезды советуют не просто много трудиться, но и налаживать отношения с коллегами и начальством – это поможет подняться вверх по карьерной лестнице. Также Овнам следует находить больше времени на отдых и не забывать про личную жизнь – иначе можно перегореть и серьезно заболеть.

Телец

Тельцам в 2020 году стоит сосредоточиться на здоровье и личном развитии. В год Металлической крысы избавиться от вредных привычек и стать активнее будет гораздо легче. Также астрологи советуют заняться образованием или записаться на курсы – это не только увеличит шансы на повышение, но и даст возможность завести полезные знакомства.

Близнецы

В 2020 у Близнецов появится шанс встретить свою вторую половинку, выйти замуж или, наоборот, разорвать болезненные отношения. Также наступающий год – отличное время для рождения ребенка. Со здоровьем у представителей этого знака проблем не возникнет, а вот в финансовых вопросах нужно быть внимательнее.

Рак

2020 год станет для Раков – временем перемен. У Раков появится шанс кардинально сменить сферу деятельности или открыть свое дело. В личной жизни также возможны изменения – неожиданная встреча с первой любовью или предательство партнера. В любом случае, все перемены пойдут на пользу представителям этого знака.

Лев

Если в сфере финансов у Львов все будет хорошо, то в личной жизни возникнет целый ряд проблем. Звезды рекомендуют взвешивать все решения и не бросаться в омут с головой. Неженатым Львам стоит задуматься о браке, а одиноким проявиться инициативу в отношениях с противоположным полом. Представителям этого знака в год Белой Металлический Крысы стоит внимательнее относиться к своему здоровье и психологическому состоянию.

Дева

Для Дев 2020 год в финансовом плане будет сложным. Есть риск лишиться работы или потерять большую сумму денег. Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака советует экономнее относится к деньгам, не брать кредитов на большие суммы и внимательно проверять все сделки. В личной жизни у представителей этого знака все будет стабильно, звезды рекомендует в наступающем году обязательно выбраться на отдых вдвоем с любимым человеком.

Весы

В 2020 году Весам придется столкнуться с трудностями во всех сферах жизни, но ничего страшного астрологи не прогнозируют. Представителям этого знака стоит быть терпеливее и внимательнее к близким и приготовиться к тому, что работать придется много. При этом с деньгами Весам повезет – появиться шанс осуществить те покупки, которые давно откладывались.

Скорпион

Для Скорпионов наступающий год Белой Металлической Крысы будет временем стабильности. Кардинальных перемен в жизни ждать не стоит, зато можно будет наслаждаться спокойствием. Звезды советуют посвятить следующий год обустройству дома, сделать небольшой ремонт, избавиться от хлама и изменить свой образ. Также у Скорпионов,наконец, появится шанс по-настоящему отдохнуть.

Стрелец

В 2020 году Стрельцам удастся разрешить все конфликты с окружающими, наладить общение с родственниками и старыми друзьями. На работе вас ждет повышение, а личной жизни наступит романтический период. Но расслабляться не стоит: представителям этого знака нужно внимательнее относится к своему здоровью и быть осторожнее за рулем.

Козерог

Чтобы 2020 год прошел хорошо – Козерогам придется много работать над собой. Астрологи рекомендует избавиться от вредных привычек и поработать над теми чертами характера, что мешают вам выстраивать отношения с окружающими. В карьерном плане появится шанс сменить место работы на более перспективное. Для семейных Козерогов 2020 год – отличный шанс завести ребенка.

Водолей

Водолеям звезды советует сосредоточиться на своем здоровье. Не утруждать себя в 2020 году переработками и не брать на себя много ответственности. Стресс и большие нагрузки – негативно отразятся на эмоциональном и физическом состоянии Водолеев. Астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, больше времени проводить с семьей, а от сомнительных проектов, требующих финансовых сложений, отказаться.

Рыбы

Одиноким Рыбам в 2020 повезет – есть шанс встретить свою второю половинку и создать крепкий союз. А вот с карьерой в наступающем году не заладится – повышения ждать не стоит, зато выпадет шанс наладить выгодные знакомства, которые пригодятся в будущем. С вредными привычками представителям этого знака стоит быть осторожнее – они могут серьезно подорвать здоровье.

Таков гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Ранее "Утро" рассказало, кому повезет в 2020 году по Китайскому гороскопу.