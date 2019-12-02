Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Повезет не всем: гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз на 2020 год Белой Металлической Крысы

Астрологи прогнозирует, что 2020 год будет нестандартным. Он будет високосным, а покровительствовать ему будет Белая Металлическая крыса – символ неожиданных перемен во всех сферах. Значит, чтобы добиться успеха в 2020 году, придется много работать. Понять, в каком направлении двигаться, поможет гороскоп "Утра" для всех знаков зодиака на 2020 год.

Овен

Представители этого знака весь год будет погружены в работу. Звезды советуют не просто много трудиться, но и налаживать отношения с коллегами и начальством – это поможет подняться вверх по карьерной лестнице. Также Овнам следует находить больше времени на отдых и не забывать про личную жизнь – иначе можно перегореть и серьезно заболеть.

Телец

Тельцам в 2020 году стоит сосредоточиться на здоровье и личном развитии. В год Металлической крысы избавиться от вредных привычек и стать активнее будет гораздо легче. Также астрологи советуют заняться образованием или записаться на курсы – это не только увеличит шансы на повышение, но и даст возможность завести полезные знакомства.

Близнецы

В 2020 у Близнецов появится шанс встретить свою вторую половинку, выйти замуж или, наоборот, разорвать болезненные отношения. Также наступающий год – отличное время для рождения ребенка. Со здоровьем у представителей этого знака проблем не возникнет, а вот в финансовых вопросах нужно быть внимательнее.

Рак

2020 год станет для Раков – временем перемен. У Раков появится шанс кардинально сменить сферу деятельности или открыть свое дело. В личной жизни также возможны изменения – неожиданная встреча с первой любовью или предательство партнера. В любом случае, все перемены пойдут на пользу представителям этого знака.

Лев

Если в сфере финансов у Львов все будет хорошо, то в личной жизни возникнет целый ряд проблем. Звезды рекомендуют взвешивать все решения и не бросаться в омут с головой. Неженатым Львам стоит задуматься о браке, а одиноким проявиться инициативу в отношениях с противоположным полом. Представителям этого знака в год Белой Металлический Крысы стоит внимательнее относиться к своему здоровье и психологическому состоянию.

Дева

Для Дев 2020 год в финансовом плане будет сложным. Есть риск лишиться работы или потерять большую сумму денег. Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака советует экономнее относится к деньгам, не брать кредитов на большие суммы и внимательно проверять все сделки. В личной жизни у представителей этого знака все будет стабильно, звезды рекомендует в наступающем году обязательно выбраться на отдых вдвоем с любимым человеком.

Весы

В 2020 году Весам придется столкнуться с трудностями во всех сферах жизни, но ничего страшного астрологи не прогнозируют. Представителям этого знака стоит быть терпеливее и внимательнее к близким и приготовиться к тому, что работать придется много. При этом с деньгами Весам повезет – появиться шанс осуществить те покупки, которые давно откладывались.

Скорпион

Для Скорпионов наступающий год Белой Металлической Крысы будет временем стабильности. Кардинальных перемен в жизни ждать не стоит, зато можно будет наслаждаться спокойствием. Звезды советуют посвятить следующий год обустройству дома, сделать небольшой ремонт, избавиться от хлама и изменить свой образ. Также у Скорпионов,наконец, появится шанс по-настоящему отдохнуть.

Стрелец

В 2020 году Стрельцам удастся разрешить все конфликты с окружающими, наладить общение с родственниками и старыми друзьями. На работе вас ждет повышение, а личной жизни наступит романтический период. Но расслабляться не стоит: представителям этого знака нужно внимательнее относится к своему здоровью и быть осторожнее за рулем.

Козерог

Чтобы 2020 год прошел хорошо – Козерогам придется много работать над собой. Астрологи рекомендует избавиться от вредных привычек и поработать над теми чертами характера, что мешают вам выстраивать отношения с окружающими. В карьерном плане появится шанс сменить место работы на более перспективное. Для семейных Козерогов 2020 год – отличный шанс завести ребенка.

Водолей

Водолеям звезды советует сосредоточиться на своем здоровье. Не утруждать себя в 2020 году переработками и не брать на себя много ответственности. Стресс и большие нагрузки – негативно отразятся на эмоциональном и физическом состоянии Водолеев. Астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, больше времени проводить с семьей, а от сомнительных проектов, требующих финансовых сложений, отказаться.

Рыбы

Одиноким Рыбам в 2020 повезет – есть шанс встретить свою второю половинку и создать крепкий союз. А вот с карьерой в наступающем году не заладится – повышения ждать не стоит, зато выпадет шанс наладить выгодные знакомства, которые пригодятся в будущем. С вредными привычками представителям этого знака стоит быть осторожнее – они могут серьезно подорвать здоровье. 

Таков гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Ранее "Утро" рассказало, кому повезет в 2020 году по Китайскому гороскопу. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Мужики, это страшно!": пассажиры рухнувшего с моста автобуса рассказали подробности

Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей