Большинство начинаний обернутся крахом

Предстоящий 2020 год будет високосным. Считается, что он приносит одни неприятности, стихийные бедствия и катастрофы. Чего стоит опасаться и как оградить себя от неудач, рассказали эксперты.

В первую очередь, советуют не начинать строительство дома, а также воздержаться от переездов и приобретения жилья. Развитие нового бизнеса рискует обратиться крахом, смена места работы также не приветствуется.

Специалисты рассказали, что если пара решила пожениться в високосный год, то в туфли жениха и невесты необходимо положить монетки, чтобы семья не бедствовала. Однако планировать беременность все же не стоит.

Домашнее животное лучше не заводить: предки верили, что оно не приживется. Пожилым людям нельзя заранее покупать вещи для похорон, так как это может приблизить смерть. Также запрещается заходить в церковь, если там проходит отпевание, советуют "Новости Зеленодольска".

Верить в приметы или нет – выбор каждого человека. По словам экспертов, все же не надо зацикливаться на суевериях и ждать от 2020 високосного года только плохого.