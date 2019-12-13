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Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный год-2020

Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный год-2020
Фото: pixabay.com
Как пережить високосный год без проблем

Каждые четыре года суеверные люди начинают опасаться из-за дополнительного 366 дня. Считается, что високосный год будет сопровождаться трудностями и опасностями. Справиться с ними можно, если соблюдать несколько правил.

В високосный год не советуют жениться и венчаться. Считается, что счастье молодых продлится недолго, а развода не избежать. Также предостерегают и тех, кто планирует завести ребенка. Чтобы уберечь новорожденного от опасностей, следует крестить его.

Внимательнее нужно быть и в финансовых делах. Собственный бизнес может прогореть, а смена места работы приведет только к потере денег. С крупными покупками и большими ремонтами тоже стоит повременить.

Также в високосный год 2020 не стоит поднимать с земли предметы круглой формы, колядовать и собирать грибы – все это может принести несчастья, – пишет Ysia.ru. 

Чтобы обезопасить семью от негативного влияния 366 дня, можно провести ритуал. В новогоднюю ночь следует помолиться и попросить Бога послать Ангела-хранителя, который будет защищать вас от болезней, бедности и конфликтов. 

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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