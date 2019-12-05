Подробный астрологический, финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год

Меньше месяца остается до Нового года. По прогнозам астрологов, 2020 год будет непростым. Свое влияние окажет и Белая Металлическая Крыса, которая является символом наступающего года. Повезет в 2020 не всем, однако астрологический прогноз подскажет, как не только не потерять деньги, но и подзаработать. "Утро" подготовило финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Овен

Представителям этого знака повезло: год Белой Металлический Крысы будет удачным в финансовом плане, но стоит соблюдать несколько правил: не давать в долг большие суммы, тщательно проверять все документы и не распространяться о своем доходе всем подряд. Также в 2020 году у Овнов появятся лишние деньги. Их звезды рекомендуют отложить.

Телец

В начале года Тельцам нужно составить четкий план, по которому вы будете тратить заработанное. Астрологи советуют сосредоточиться на крупных покупках, а на развлечения и мелочи тратить меньше. Также в середине года у Тельцов будет возможность уйти на более прибыльную работу.

Близнецы

Близнецам строит настроиться на плодотворную работу уже с января. Гороскоп на 2020 год предсказывает представителям этого знака увеличение дохода и повышение, но для этого придется много работать. Результат не заставит себя ждать – уже через несколько месяцев вы сможете позволить себе то, о чем всегда мечтали.

Рак

Представителям этого знака в наступающем году стоит быть осторожнее – есть шанс попасть в долговую яму и поссориться с друзьями и родственниками из-за финансовых проблем. Тратить деньги Ракам советуют обдуманно и всегда иметь заначку на "черный день".

Лев

Львам в 2020 году удастся заработать повышение на работе или открыть свое дело. Звезды советуют не бояться трудностей – трудолюбие Львов поможет им достичь новых высот. Заработанное звезды рекомендует вложить в саморазвитие или порадовать близких подарками – потраченные деньги вернутся вам вдвойне.

Дева

Представителей этого знака в год Белой Металлический Крысы ждет финансовая стабильность. Ждать больших доходов не стоит, но и трудностей с деньгами не возникнет. Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака советует Девам обязательно отправиться в путешествие летом и сделать небольшой ремонт в квартире – это увеличит денежный поток.

Весы

Весам стоит отложить все крупные покупки на вторую половину года, а в начале 2020 посвятить все время улучшению своих навыков и налаживанию контактов с начальством и коллегами – это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Брать в долг в 2020 Весам точно не стоит – рассчитаться будет сложно.

Скорпион

У Скорпионов наступает период финансового благополучия. Деньги будут сами плыть к вам в руки, поэтому в 2020 году можно будет немного расслабиться. Тратить деньги звезды рекомендуют с умом, но отказываться от маленьких радостей не стоит – это только повысит вашу мотивацию и работоспособность.

Стрелец

Год Белой Металлической Крысы для Стрельцов – это отличное время для покупки недвижимости или автомобиля. Приобретение окажется удачным в любом случае. Также у Стрельцов появится возможность заняться бизнесом или найти выгодную подработку – действуйте, звезды соблаговолят вам.

Козерог

Раскидываться деньгам гороскоп Козерогам не рекомендует, наоборот, стоит подготовиться к многочисленным тратам. Ваша помощь может понадобиться родственникам, также стоит отложить деньги на возможные проблемы со здоровьем. В целом, в финансовом плане год для Козерогов будет не очень удачным.

Водолей

Представителям этого знака в 2020 году предстоит очень много работать. Но ваши старания не останутся незамеченными. Уже во второй половине года вас могут повысить, также есть шанс выиграть в лотерею или получить большую сумму денег просто так. Звезды советуют не тратить все сразу, а подумать, куда можно выгодно вложить средства.

Рыбы

Год для Рыб будет удачным, однако не стоит брать кредиты или залезать в долги. Также стоит отказаться от сомнительных предложений по быстрому заработку. Представителям этого знака звезды советуют сосредоточиться на работе и подыскать дополнительный источник дохода – тогда к концу году Рыбы смогут позволить себе то, о чем давно мечтали.

Таков финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Ранее "Утро" рассказывало, кому повезет по Китайскому гороскопу в 2020 году.