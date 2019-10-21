Гороскоп для всех знаков зодиака на год

Астрологи прогнозируют, что 2020 год станет особенным, в каком-то плане даже исключительным годом. Однако повезет не всем: одним знакам предстоит наслаждаться жизнью, а другим преодолевать трудности.

В 2020 году Юпитер и Сатурн встретятся в знаке водолея, то есть произойдет смена земной стихии на воздушную. Значит, материальные ценности должны отойти на второй план.

При этом звезды обещают, что 2020 год будет для всех знаков зодиака временем стабилизации во всех сферах жизни. Это отличный период для того, чтобы навести порядок, сконцентрироваться на важных вещах и временно забыть о бурном веселье и развлечениях.

"Утро" подготовило астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2020 год. Прогноз подскажет, кому повезет в грядущем году, а кого ждут неудачи.

Каким знакам повезет в 2020 году?

Всех Козерогов ждет особенный год, в котором будут происходить самые необычные вещи: вы сможете внезапно разбогатеть, сменить работу, сильно влюбиться. Астрологи уверены, что в 2020 году перед представителями этого знака не будет возникать никак препятствий – будет получаться абсолютно все.

Не менее удачным год станет для Дев и Тельцов. Но этим знакам придет больше работать, чтобы добиться успеха. Следующий год станет для Дев и Тельцов отличным временем, чтобы избавиться от тяготящий отношений, работы и обязанностей.

Скорпионы, Раки и Рыбы будут чувствовать небывалый подъем в 2020 году. Появится время и энергия для новых свершений, за что вы после будете вознаграждены. Также звезды рекомендуют хвататься за любые возможности, так как практически все решения в новом году будут удачными.

Львы и Скорпионы будут наслаждаться маленькими, но очень приятными переменами в своей жизни. Они придут в вашу жизнь уже зимой и будут продолжаться весь год.

У Водолеев, Тельцов и Рыб в год Золотой Крысы могут произойти глобальные перемены в личной жизни: есть шанс встретить главную любовь жизни.

Какие знаки столкнутся с трудностями в 2020 году?

Астрологи предупреждают, для Весов, Овнов и Раков следующий год будет не самым простым. Представителям этих знаков придется столкнуться с большими нагрузками во всех сферах жизни.

Звезды обнадеживают: качественная работа и позитивный настрой приведут к высоким результатам и могут повысить ваш уровень жизни.

Овнам и Весам в 2020 году стоит быть особенно внимательными к своему здоровью: пройти медицинское обследование, давать себе больше времени на отдых и следить за образом жизни.

Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы будут ощущать разочаровании в грядущем году Золотой Крысы, однако именно через него представителям этого знака удастся лучше понять себя и окружающих.

Такой астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2020 год. В год Золотой Крысы особенно повезет Козерогам, Девам и Тельцам. Трудным этот период окажется для Весов и Овнов, для остальных знаков зодиака грядущий год окажется нейтральным. Ране ясновидящая Кажетта для читателей "Утра" составила прогноз "Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году".