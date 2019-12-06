Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Веселье без последствий: как избежать похмелья после корпоратива

Веселье без последствий: как избежать похмелья после корпоратива
Фото: pixabay.com
Правильные закуски на вечеринке снизят риск алкогольного отравления

Приближается сезон корпоративов и новогодних праздников. В связи с этим врачи рассказали, как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья и как избавиться от похмелья.

Необходимо соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя, отмечает психиатр-нарколог. Также движение, например танцы, способствует улучшению обмена веществ и распределению алкоголя. Врачи советуют делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на спиртное.

По мнению врача-диетолога, к выбору закусок на корпоративах тоже нужно подойти правильно. Лучше всего подойдут продукты, содержащие растительную клетчатку: овощи, зелень, зеленые салаты. Однако, по ее словам, одной клетчатки недостаточно – необходимы также белки и жиры, которые содержатся в жирном мясе, рыбе и птице. "Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению", – рассказала эксперт РИА Новостям.

На утро врачи советуют пить больше жидкости, так как алкоголь сильно обезвоживает организм. Однако врачи сходятся во мнении, что рецепт от похмелья у каждого индивидуален, и некоторым вообще лучше не пить.

Ранее специалисты также поделились необычными рецептами от похмелья.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей