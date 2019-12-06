Правильные закуски на вечеринке снизят риск алкогольного отравления

Приближается сезон корпоративов и новогодних праздников. В связи с этим врачи рассказали, как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья и как избавиться от похмелья.

Необходимо соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя, отмечает психиатр-нарколог. Также движение, например танцы, способствует улучшению обмена веществ и распределению алкоголя. Врачи советуют делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на спиртное.

По мнению врача-диетолога, к выбору закусок на корпоративах тоже нужно подойти правильно. Лучше всего подойдут продукты, содержащие растительную клетчатку: овощи, зелень, зеленые салаты. Однако, по ее словам, одной клетчатки недостаточно – необходимы также белки и жиры, которые содержатся в жирном мясе, рыбе и птице. "Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению", – рассказала эксперт РИА Новостям.

На утро врачи советуют пить больше жидкости, так как алкоголь сильно обезвоживает организм. Однако врачи сходятся во мнении, что рецепт от похмелья у каждого индивидуален, и некоторым вообще лучше не пить.

Ранее специалисты также поделились необычными рецептами от похмелья.