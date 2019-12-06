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Перед Новым годом многие хозяйки ищут новые рецепты выпечки для праздничного стола. "Утро" советует сделать хахаряшки, воспользовавшись пошаговым рецептом. На их приготовление потребуется немного времени и сил. В результате вы получите нежную и воздушную выпечку, которая останется мягкой даже на следующий день.
Ингредиенты
Кефир – 400 мл.
Мука – 400 гр.
Яйца – 2 шт.
Сахар – 3 ст.л.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Разрыхлитель – 12 гр.
Соль -1/3 ч.л.
Масло растительное – для жарки
Этапы приготовления
В миске нужно смешать кефир, добавить два яйца, соль, обычный и ванильный сахар.
В другую емкость надо отмерить 400 гр. муки, добавить пачку разрыхлителя и перемешать. Затем нужно постепенно всыпать сухую смесь к кефиру. Тесто должно быть гуще, чем на оладьи.
Теперь в сотейник нужно налить растительное масло на 1 см. в высоту. Масло нужно хорошо разогреть, затем огонь можно уменьшить до среднего. Далее с помощью двух чайных ложек зачерпнуть тесто и опустить его в масло. Тесто сразу же становится круглым и само переворачивается, – написано в блоге "Готовим с Калниной Натальей".
Готовить хахаряшки нужно до золотистого цвета. После вынимаем их с помощью шумовки и оставляем на бумажном полотенце – оно должно впитать лишнее масло.
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