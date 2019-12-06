Этот десерт отлично подойдет для новогоднего стола

Перед Новым годом многие хозяйки ищут новые рецепты выпечки для праздничного стола. "Утро" советует сделать хахаряшки, воспользовавшись пошаговым рецептом. На их приготовление потребуется немного времени и сил. В результате вы получите нежную и воздушную выпечку, которая останется мягкой даже на следующий день.

Ингредиенты

Кефир – 400 мл.

Мука – 400 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Разрыхлитель – 12 гр.

Соль -1/3 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Этапы приготовления

В миске нужно смешать кефир, добавить два яйца, соль, обычный и ванильный сахар.

В другую емкость надо отмерить 400 гр. муки, добавить пачку разрыхлителя и перемешать. Затем нужно постепенно всыпать сухую смесь к кефиру. Тесто должно быть гуще, чем на оладьи.

Теперь в сотейник нужно налить растительное масло на 1 см. в высоту. Масло нужно хорошо разогреть, затем огонь можно уменьшить до среднего. Далее с помощью двух чайных ложек зачерпнуть тесто и опустить его в масло. Тесто сразу же становится круглым и само переворачивается, – написано в блоге "Готовим с Калниной Натальей".

Готовить хахаряшки нужно до золотистого цвета. После вынимаем их с помощью шумовки и оставляем на бумажном полотенце – оно должно впитать лишнее масло.

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого салата к Новому году.