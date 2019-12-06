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Хахаряшки на кефире: простой рецепт выпечки на Новый год

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Этот десерт отлично подойдет для новогоднего стола

Перед Новым годом многие хозяйки ищут новые рецепты выпечки для праздничного стола. "Утро" советует сделать хахаряшки, воспользовавшись пошаговым рецептом. На их приготовление потребуется немного времени и сил. В результате вы получите нежную и воздушную выпечку, которая останется мягкой даже на следующий день.

Ингредиенты

Кефир – 400 мл.

Мука – 400 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Разрыхлитель – 12 гр.

Соль -1/3 ч.л.

Масло растительное – для жарки

Этапы приготовления

В миске нужно смешать кефир, добавить два яйца, соль, обычный и ванильный сахар.

В другую емкость надо отмерить 400 гр. муки, добавить пачку разрыхлителя и перемешать. Затем нужно постепенно всыпать сухую смесь к кефиру. Тесто должно быть гуще, чем на оладьи.

Кадр youtube.com

Теперь в сотейник нужно налить растительное масло на 1 см. в высоту. Масло нужно хорошо разогреть, затем огонь можно уменьшить до среднего. Далее с помощью двух чайных ложек зачерпнуть тесто и опустить его в масло. Тесто сразу же становится круглым и само переворачивается, – написано в блоге "Готовим с Калниной Натальей".

Кадр youtube.com

Готовить хахаряшки нужно до золотистого цвета. После вынимаем их с помощью шумовки и оставляем на бумажном полотенце – оно должно впитать лишнее масло. 

Кадр youtube.com

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого салата к Новому году. 

Дарья ПЕТРОВА

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