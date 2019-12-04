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Вкуснятина: простой рецепт аппетитного салата на Новый год

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey
Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey
"Русская красавица" прекрасно впишется в праздничный стол

Приближающийся Новый год – отличный повод пополнить коллекцию рецептов к праздничному столу. Встречайте – "Русская красавица".

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey

В нее входят: куриная грудка – достаточно двух штучек, пол-литра маринованных грибов, парочка головок лука, столько же картофеля и моркови. Также понадобятся сыра граммов 250 и майонез, перечисляет автор Яндекс Дзен канала "Готовить Просто" Ольга Матвей.

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey

Все продукты отвариваем. Только овощ для плакс режем и заливаем водой с уксусом.

Грудку шинкуем кубиками и укладываем в салатник, смазывая майонезом. Затем слоем распределяем грибы, сверху них – лук.

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey

Затем покрываем блюдо натертым картофелем, затем – морковью. Оба слоя необходимо промайонезить.

Салат посыпаем сыром, укутываем пищевой пленкой и прячем на пару часов в холодильник.  

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey

"За полчаса до подачи, по желанию, украсить четвертинками помидоров черри, грибами, оливками, маслинами, зеленью, огурчиками – по вкусу, в форме короны русской красавицы или согласно Вашей фантазии", – рекомендует автор рецепта.

Фото: zen.yandex.ru/olgamatvey

И еще один совет от интернет-кулинара: чтобы салат получился сочным и воздушным, слои лучше не спрессовывать.

Так, "Русская красавица" составит прекрасную партию "Графу" на Новогоднем столе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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