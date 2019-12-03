Оригинальный рецепт оценят самые требовательные гости

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому опытные хозяйки спешат собрать все оригинальные рецепты к праздничному столу. Ведь традиционным "Оливье" уже никого не удивишь.

Впрочем, вместо него 31 декабря зачастую готовят другие салаты. Также есть прекрасная альтернатива всем известной "шубе", под которой прячется селедка.

"Тяжелый салатик" "Граф", – назвала свое творение автор Яндекс Дзен канала "Готовить Просто" Ольга Матвей.

Для его приготовления понадобятся головка красного лука, отварные 6 яиц, картофель со свеклой и куриный окорочок. Также по 100 г зеленого горошка и чернослива, плюс – 50 г грецких орехов. Под рукой должны быть майонез, уксус, вода, и соль с перцем.

Салат многослойный. Следовательно, нужна соответствующая емкость.

Первым делом следует разобраться с луком, который необходимо нарезать кубиками и замочить в воде с уксусом и одной чайной ложкой сахара. Когда он промаринуется, его кладут на каждый слой. Но первым идет мясной.

Сверху необходимо все промазать майонезом. Эту манипуляцию стоит проводить после каждого лукового слоя. Во второй раз его нужно уложить на натертый картофель, в третий – на свеклу. Не забываем про соль и перец.

Следующий слой состоит из зеленого горошка, укрытого смесью из орехов и чернослива, смазанной майонезом. В последнюю очередь идут яйца. Отделяем белки от желтков и трем. Первые идут в майонезе предпоследним слоем. Вторые завершают кулинарный шедевр.

Ранее "Утро" поделилось рецептом универсального салата, который прост в приготовлении.