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Вместо "Шубы": многослойный салат украсит Новогодний стол

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey
Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey
Оригинальный рецепт оценят самые требовательные гости

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому опытные хозяйки спешат собрать все оригинальные рецепты к праздничному столу. Ведь традиционным "Оливье" уже никого не удивишь.

Впрочем, вместо него 31 декабря зачастую готовят другие салаты. Также есть прекрасная альтернатива всем известной "шубе", под которой прячется селедка.  

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

"Тяжелый салатик" "Граф", – назвала свое творение автор Яндекс Дзен канала "Готовить Просто" Ольга Матвей.

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

Для его приготовления понадобятся головка красного лука, отварные 6 яиц, картофель со свеклой и куриный окорочок. Также по 100 г зеленого горошка и чернослива, плюс – 50 г грецких орехов. Под рукой должны быть майонез, уксус, вода, и соль с перцем.  

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

Салат многослойный. Следовательно, нужна соответствующая емкость.

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

Первым делом следует разобраться с луком, который необходимо нарезать кубиками и замочить в воде с уксусом и одной чайной ложкой сахара. Когда он промаринуется, его кладут на каждый слой. Но первым идет мясной.

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

Сверху необходимо все промазать майонезом. Эту манипуляцию стоит проводить после каждого лукового слоя. Во второй раз его нужно уложить на натертый картофель, в третий – на свеклу. Не забываем про соль и перец.

Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey

Следующий слой состоит из зеленого горошка, укрытого смесью из орехов и чернослива, смазанной майонезом. В последнюю очередь идут яйца. Отделяем белки от желтков и трем. Первые идут в майонезе предпоследним слоем. Вторые завершают кулинарный шедевр.  

Ранее "Утро" поделилось рецептом универсального салата, который прост в приготовлении.  

Ксения АНДРЕЕВА

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