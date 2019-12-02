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Пальчики оближешь: универсальный салат к Новогоднему столу

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Найден оригинальный рецепт праздничного блюда

Идеальный салат на Новый год готовится просто, не забирается много времени и на выходе получается необыкновенно вкусным. О таком рецепте мечтает каждая хозяйка. И что самое удивительное, он существует.

Состоит праздничное блюдо из обычных ингредиентов. Для его приготовления понадобится: 300 г куриной грудки, которую предварительно нужно отварить, и 150 г пекинской капусты – ее необходимо только помыть.

Кадр youtube.com

Также в Новогодний салат входит 70 г лука порея (лукофобы могут запросто убрать его из рецепта) и столько же грецких орех. Плюс – 50 г сельдерея и один грейпфрут, апельсин или помело (в зависимости от вкусовых пристрастий хозяев торжественного вечера и их гостей). 

Кадр youtube.com

Кроме того, под рукой должны быть соль и майонез. Их добавляют по вкусу, уточняет автор салата и Яндекс Дзен канала IrinaCooking. 

В процессе приготовления требуется измельчить мясо птицы. То же самое проделать с капустой и сельдереем. Лук режем и промываем в холодной воде, а орехи измельчаем в блендере. Чистим цитрусовый фрукт – можно освободить мякоть от тонкой пленки, чтобы он не горчил, и разъединить ее на мелкие дольки. 

Кадр youtube.com

Впрочем, вся "фишка" оригинального салата – в оформлении. И тут надо постараться сделать все красиво, по-праздничному. 

В салатник с куриной грудкой добавляем помело или альтернативный ингредиент, а также лук, без которого, к слову, легко можно обойтись. Туда же ссыпаем оставшиеся продукты и перемешиваем с майонезом. 

Кадр youtube.com

Затем автор универсального рецепта на Новый год предлагает нарезать несколько огуречных полосок и разместить каждую их них по краю круглой формы диаметром примерно 6 см. Туда выложить получившийся салат и хорошенько его утрамбовать.

После чего следует избавить аппетитное блюдо от искусственного забора, то есть убрать форму, и украсить по желанию. Данный салат непременно станет изюминкой Новогоднего стола, который будет ломиться от угощений.  

Кадр youtube.com

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