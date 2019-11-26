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Закрутки из овощей: лучшие рецепты для Нового года

Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Быстрый и простой способ приготовить квашеную капусту, лечо и маринованные помидоры

До Нового года осталось чуть больше месяца. За это время можно успеть сделать угощения к праздничному столу. "Утро" подготовило проверенные и простые рецепты самых вкусных закруток.

Зимний салат

Ингредиенты

Кабачки – 2 кг.

Болгарский перец – 1,5 кг.

Репчатый лук – 500 гр.

Яблоки – 500 гр.

Томатная паста – 1,5 стакана

Растительное масло – 1,5 стакана

Сахар – 2 ст. ложки

Соль – 2 ст. ложки

Вода – 1 стакан

Уксус 9% – 100 мл.

Этапы приготовления

Кабачки и яблоки натереть на крупной терке. Добавить к ним мелко нарезанный болгарский перед и перемешать. Добавить стакан воды и поставить тушиться на средний огонь.

Лук нужно мелко порезать и потушить на сковороде до мягкости, а после добавить в остальной смеси. Далее необходимо добавить томатную пасту, сахар, соль и оставить тушить 1,5 часа на маленьком огне.

Уксус нужно добавить в самом конце, за 5 минут до выключения огня. Теперь салат можно разложить в банки и закатать, – пишет "Известия Мордовии". 

Квашеная капуста

Особенность этого рецепта в том, что капусту можно будет есть уже спустя 3 часа после приготовления.

Ингредиенты

Капуста – 1 кг.

Морковь – 100 гр.

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст. ложки

Сахар – 1 ст. ложка

Специи по вкусу – лавровый лист, перец, гвоздика

Этапы приготовления

Воду нужно довести до кипения, растворить в ней соль, сахар, добавить специи. Через 5 минут после закипания, жидкость нужно снять с огня, – говорится на сайте "Интересная Россия". 

Капусту и морковь необходимо тонко нашинковать, затем плотно уложить в банку. После овощи заливаются рассолом комнатной температуры, а банки закрываются. Их нужно убрать в темное место и сделать отверстие для доступа воздуха. Через несколько часов капуста будет готова.

Маринованные помидоры

Ингредиенты

Помидоры – 1 кг.

Чеснок – 1 головка

Специи – перец горошком, лавровый лист, гвоздика

Вода – 1,5 л.

Сахара – 1 стакан

Соль – 2 ст. л.

Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.

Этапы приготовления

Помидоры тщательно помыть, внутрь каждого рядом с плодоножкой сделать небольшой надрез и вставить внутрь зубчик чеснока. Затем томаты нужно выложить на дно банки, добавить перец, лавровый лист и гвоздику, – пишет Russianfood.

Сверху залить помидоры кипятком и оставить на 15 минут. После воду слить и добавить в нее уксус, соль и сахар. Получившийся раствор довести до кипения и залить по банкам снова. Затем банки закатать. 

Дарья ПЕТРОВА

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