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До Нового года осталось чуть больше месяца. За это время можно успеть сделать угощения к праздничному столу. "Утро" подготовило проверенные и простые рецепты самых вкусных закруток.
Зимний салат
Ингредиенты
Кабачки – 2 кг.
Болгарский перец – 1,5 кг.
Репчатый лук – 500 гр.
Яблоки – 500 гр.
Томатная паста – 1,5 стакана
Растительное масло – 1,5 стакана
Сахар – 2 ст. ложки
Соль – 2 ст. ложки
Вода – 1 стакан
Уксус 9% – 100 мл.
Этапы приготовления
Кабачки и яблоки натереть на крупной терке. Добавить к ним мелко нарезанный болгарский перед и перемешать. Добавить стакан воды и поставить тушиться на средний огонь.
Лук нужно мелко порезать и потушить на сковороде до мягкости, а после добавить в остальной смеси. Далее необходимо добавить томатную пасту, сахар, соль и оставить тушить 1,5 часа на маленьком огне.
Уксус нужно добавить в самом конце, за 5 минут до выключения огня. Теперь салат можно разложить в банки и закатать, – пишет "Известия Мордовии".
Квашеная капуста
Особенность этого рецепта в том, что капусту можно будет есть уже спустя 3 часа после приготовления.
Ингредиенты
Капуста – 1 кг.
Морковь – 100 гр.
Вода – 1 л.
Соль – 2 ст. ложки
Сахар – 1 ст. ложка
Специи по вкусу – лавровый лист, перец, гвоздика
Этапы приготовления
Воду нужно довести до кипения, растворить в ней соль, сахар, добавить специи. Через 5 минут после закипания, жидкость нужно снять с огня, – говорится на сайте "Интересная Россия".
Капусту и морковь необходимо тонко нашинковать, затем плотно уложить в банку. После овощи заливаются рассолом комнатной температуры, а банки закрываются. Их нужно убрать в темное место и сделать отверстие для доступа воздуха. Через несколько часов капуста будет готова.
Маринованные помидоры
Ингредиенты
Помидоры – 1 кг.
Чеснок – 1 головка
Специи – перец горошком, лавровый лист, гвоздика
Вода – 1,5 л.
Сахара – 1 стакан
Соль – 2 ст. л.
Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.
Этапы приготовления
Помидоры тщательно помыть, внутрь каждого рядом с плодоножкой сделать небольшой надрез и вставить внутрь зубчик чеснока. Затем томаты нужно выложить на дно банки, добавить перец, лавровый лист и гвоздику, – пишет Russianfood.
Сверху залить помидоры кипятком и оставить на 15 минут. После воду слить и добавить в нее уксус, соль и сахар. Получившийся раствор довести до кипения и залить по банкам снова. Затем банки закатать.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем