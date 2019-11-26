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Выгодное предложение: в России определили самые дешевые курорты декабря

Выгодное предложение: в России определили самые дешевые курорты декабря
Фото: pixabay.com
Перед Новым годом туроператоры советуют присмотреться к Турции

В середине декабря цены на морской отдых еще не так кусаются. А вот, как показывается практика, чем дальше к самой главной ночи в году, тем дороже обойдется отдых. 

Пока же вдвоем слетать, например, в Турцию можно всего за 35 тыс. руб., отчитались в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Такова стоимость трехзвездочного отеля по любимой для россиян системе "все включено". В путевку также входят перелет и страховка.

Бюджетным отдых будет в Индии и ОАЭ. В среднем тур стоит 37 тысяч рублей. За райское наслаждение в Иордании и Бахрейне путешественника попросят раскошелиться на 44-49 тыс. руб.

На порядок дороже обойдутся курорты китайского острова Хайнань, Таиланда, Шри-Ланка, Индонезии, Израиля и Кубы. Впрочем, цена зависит от запросов туристов. За путевку можно заплатить всего 50 тыс., а можно выложить и все 100. 

Следом идут базовые туры на Ямайку, Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию. Их стоимость колеблется от 100 до 150 тыс. руб. 

Ксения АНДРЕЕВА

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